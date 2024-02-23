Два бойца против трех взводов: как Тарвай выиграл неравный бой на СВО и получил награду

«Двое против трех взводов противника»

Боец с позывным Тарвай родился и вырос в Казани. Более пяти лет назад переехал в Высокогорский район Татарстана. Ему 37 лет.

В апреле 2023 года мужчина решил встать на защиту Родины и подписал контракт. Тарвай попал на Артемовское направление.

«Первый штурм запомню на всю жизнь. За участие в этой операции был награжден орденом Мужества. Эта награда очень дорогого стоит», — начал разговор боец СВО.

Военный с гордостью показывает свой орден Мужества, который вручили бойцу после того, как они с товарищем держали позицию и бились три дня — двое против трех взводов противника.

«Мы штурмовали лесополосу. Отбив врага, заняли позиции. Трое суток удерживали. Так получилось, что остались вдвоем держать оборону. Отбивали, отбивали накаты противника. Нам помогал командир роты, запустив БПЛА», — рассказал Тарвай.

За эти трое суток они отразили два наката врага. Ротацию провели только на четвертые сутки. «Без потерь в том бою не обошлось, многих потеряли», — говорит он.

Затем военные приехали в лагерь, но, как оказалось, ненадолго.

«Много говорят про Бахмутскую мясорубку. Я как раз застал этот момент», — продолжает Тарвай.

Боец с позывным Тарвай: «Первый штурм запомню на всю жизнь. За участие в этой операции был награжден орденом Мужества. Эта награда очень дорогого стоит» Фото: скриншот видео

«Как ни крути, мы все равно взяли и заняли позиции»

В середине ноября прошлого года бойцы вновь пошли на штурм. Тарвай был в расчете корда. «Это крупнокалиберный пулемет. Мы сидели в резерве в городе Бахмут», — уточнил боец.

Этот второй штурм был более удачным, так как обошлось без потерь.

30 ноября состоялся третий штурм, который многим стоил жизни. По словам бойца, враги к этому штурму были хорошо подготовлены и не жалели ничего и никого.

«Там нас серьезно встретили. Однако, как ни крути, мы все равно взяли и заняли позиции. Взяли эту лесополосу, враги откатились назад», — с гордостью рассказывает Тарвай.

Так как Тарвай был на передовой пулеметчиком, его посадили напротив траншеи, чтобы враги не имели возможности пройти. Как только они окопались, зарядил дождь, который не прекращался двое суток. В итоге все траншеи и укрытия наполнились водой.

«Дождь идет. Блиндажи топит, подвалы топит. Никуда не денешься, сидишь в воде. Сидишь там и спишь тоже там», — объясняет Тарвай.

На третьи сутки наступили заморозки. Прошедший три штурма без единой царапины насквозь мокрый солдат обморозил ноги.

«Много кто тогда получил обморожение конечностей. Я тоже ноги обморозил», — показывает на свои ноги Тарвай.

Бойцы просидели там несколько суток, так как не было возможности произвести ротацию. «В конце концов, зашли ребята из другого батальона. Нас всех откатили», — объяснил боец СВО.

После того как позицию удержали и едва выжили, Тарвай с товарищем спасли еще несколько тяжелораненых бойцов. У одного из них и вовсе было осколочное ранение в глаз.

«Во время отката мы дошли до болота. Там сидели вместе с эвакуационной группой. Один из бойцов получил осколочное ранение в глаз. Чтобы сохранить хотя бы один глаз, надо полностью бинтовать глаза. Молодой совсем, лет девятнадцать. Потом я узнавал, второй глаз ему удалось сохранить. Все закончилось хорошо. Во время пути нам дали еще двух бойцов. Один был ранен в руку, у него пулеметом раздробило кость. А второй получил ранение в ногу. Мы вдвоем повели еще трех человек», — вспоминает Тарвай.

Они тащили троих раненых более трех километров. Только после такого тяжелого и долгого пути их смогли встретить командиры и отвезти в медицинскую часть.

Тарвай попал в военный госпиталь. Врачи сразу же начали заниматься его ногами. Бойцу пришлось сделать ампутацию, удалив фаланги пальцев одной ноги Фото: скриншот видео

«Враги пытаются сломать наших бойцов, но все безрезультатно»

Тарвай попал в военный госпиталь. Врачи сразу же начали заниматься его ногами. Бойцу пришлось сделать ампутацию, удалив фаланги пальцев одной ноги. Два месяца он лечился в нескольких госпиталях. Пока ему приходится ходить с палкой.

По словам Тарвая, враги предпринимают много разных попыток, чтобы сломить наших бойцов, но все это безрезультатно.

«Они не жалеют ничего и делают все, чтобы наши бойцы не могли к ним продвинуться. Иногда у них ничего совсем ничего не получается. Приходится им и бежать, и в плен сдаваться. Очень много у них в плен сдаются», — рассказывает Тарвай.

Тарвай также рассказал, что в Бахмуте, где они были, мирных жителей совсем не осталось. Все уехали, вокруг руины. Есть только бойцы, российская дивизия, которые охраняют населенный пункт.

«Не жалеют ни дронов, ни камикадзе»

Еще один крупный штурм начался перед Новым годом. В тот момент Тарвай продолжал лечение в госпитале.

«Можно считать счастливым случаем, что отделался только обморожением. В том штурме я потерял практически всю свою роту», — с горечью говорит боец СВО.

Тарвай говорит, что в том штурме враги не жалели ни дронов, ни камикадзе.

«Все молодцы, на самом деле, все воины. За Родину идут, чтобы дома все было хорошо, чтобы мирное небо было над нашими головами» Фото: скриншот видео

«Просто на одного бойца накидывают и накидывают, пока не добьют. Но, как оказалось, наши бойцы все равно взяли эту позицию и заставили врага откатиться», — говорит он.

У Тарвая в батальоне были все контрактники и все патриоты.

«Все молодцы, на самом деле, все воины. За Родину идут, чтобы дома все было хорошо, чтобы мирное небо было над нашими головами», — говорит военный.

«Это эчпочмаки»

Когда Тарвая госпитализировали в Луганскую область, волонтерское движение Высокогорского района «Своих не бросаем» прислало гуманитарную помощь. Боец был в шоке: как они могли узнать, что он в госпитале, ведь ни телефонов, ни связи там нет?

«Мы как раз пошли на ужин. Захожу в столовую, вижу, там лежат треугольники. У всех удивление: что за пирожки, спрашивают, что это такое? Я говорю, что это эчпочмаки», — говорит Тарвай.

Такому приятному, домашнему гостинцу удивился весь госпиталь. Тарвай угостил всех. Говорит, эчпочмаков было настолько много, что хватило на пару дней.

«Даже бабушки вяжут шерстяные носки и нам туда отправляют. С таким теплом надеваешь эти носки, это очень приятно», — заметил боец СВО.

У бойца есть боевая подруга — Диана, которая поехала к нему через пару недель после знакомства. Когда они познакомились, у Тарвая уже был подписан контракт. И через неделю он уехал.

Но любовь с первого взгляда у Дианы оказалась сильнее чувства страха. И через месяц она поехала к нему в Луганскую область. «Было страшно то, что я видела там. Здесь мы живем в сказке, а там все серое, разрушенное», — поделилась Диана.

Несмотря на перенесенную операцию, Тарвай с удовольствием помогает Диане по дому Фото: скриншот видео

«Не спишь ночами, ждешь звонка. Вздрагиваешь от каждой эсэмэски»

Хрупкая на вид девушка не испугалась поехать к человеку, которого едва знает. Она до конца не верила, что способна на такие бесстрашные поступки. «Я вообще не верила, что это происходит со мной. Я не понимала, что это делаю я», — признается девушка.

Как говорит Диана, там, где она была, люди живут обычной жизнью: есть школы, садики и в магазинах все есть.

«Там очень добрые люди. И дети, и взрослые очень добродушные. Говоришь, что ты из Татарстана, они улыбаются. Все спрашивают: как вы там?» — поделилась подруга бойца.

По словам Дианы, она уже привыкла, что не спит ночами и переживает, когда нет связи с любимым человеком.

«Связь вообще есть. Но когда они уходят на задание, связи нет. Не спишь ночами, ждешь звонка. Вздрагиваешь от каждой эсэмэски», — рассказывает Диана.

«Нашим бойцам очень нужна поддержка. Они должны знать, что дома их ждут, любят. От этого зависит их настрой», — добавляет она.

Несмотря на перенесенную операцию, Тарвай с удовольствием помогает Диане по дому. «Да, вот так вот, в уюте попить чай дома — это, на самом деле, очень дорогого стоит, — говорит Тарвай. — Посидеть с любимым человеком, поесть салатики — в окопах, конечно, нет такого».

Тарвай еще несколько недель будет проходить реабилитацию. После чего снова поедет обратно в зону специальной военной операции, чтобы защищать свою страну.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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