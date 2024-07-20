Работы по программе «Наш двор» в РТ отстали от плана и показателей 2023 года

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Выполнение работ по программе «Наш двор» в Татарстане отстает как от плановых показателей, так и от показателей прошлого года. Сложившуюся ситуацию обсудили сегодня на совещании в Доме Правительства региона, которое провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина рассказала, что общее выполнение дорожных работ по программе «Наш двор» составляет 64%, динамика за две недели равняется 11%. Темпы выполнения дорожных работ на 12% ниже указанных в плане этого года (плановый показатель — 76%, а средний процент выполнения по республике — 64%).

«<...> на 1-2% в течение последнего месяца динамика улучшается, но тем не менее мы вот на 12% от планового показателя всё еще отстаем», — уточнила докладчица.

Дорожные работы по программе «Наш двор» продолжаются в 31 муниципалитете республики, Лаишевский район первым закончил выполнение этого вида работ. Двадцать шесть муниципалитетов за прошедшие две недели показали динамику от 10% и более. В трех районах динамика менее 10%, а в Сармановском и Тетюшском — менее 5%.

Впрочем, по словам Зиннатуллиной, в целом выполнение дорожных работ в Сармановском и Тетюшском районах достигает 61%. Соответственно, по ее мнению, за следующую неделю отставание там будет ликвидировано.

Работы по установке наружного освещения ведутся в 22 муниципальных образованиях республики. В целом по Татарстану они выполнены на 60% вместо плановых 75%, динамика за две недели равняется 9%.

Арский, Бавлинский, Высокогорский, Заинский, Кукморский, Лаишевский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Тетюшский и Черемшанский районы полностью завершили обновление наружного освещения во дворах.

Двенадцать районов демонстрируют динамику более 10%, семь — менее. Верхнеуслонский, Ленингорский и Чистопольский районы показывают низкую динамику выполнения работ по освещению из-за несвоевременного проведения дорожных работ, пояснила директор Института развития городов РТ.

Общее выполнение работ по монтажу оборудования в рамках программы «Наш двор» по данным на 17 июля составляет 36% (36% по детскому и спортивному оборудованию, 34% — по уличному). Отставание от плана составляет 21%. В связи с этим докладчица попросила отслеживать динамику выполнения дорожных работ и устанавливать оборудование сразу после из завершения.

Всего оборудование монтируют в 28 муниципалитетах. Оно уже установлено в 165 дворах, что составляет 20% от их общего количества. В соответствии с графиком эти работы ведутся только в восьми районах.

Зиннатуллина также доложила о результатах мониторинга дворов, где выявлены недоработки. Выезды проведены в 16 муниципалитетах. Выявлены такие нарушения, как некачественная установка уличного освещения и оставление после себя мусора (щебня, бетонной смеси). Инциденты со строительным мусором отмечены в Бугульминском, Лениногорском и Нижнекамском районах.

Ведется также мониторинг состояния дворов, благоустроенных в предыдущие годы. За две недели состоялись выезды в 13 муниципальных образованиях, и везде оказались выявлены недочеты — выписано 37 предостережений со стороны Госжилинспекции. В основном это низкое качество песчаного покрытия на детских площадках и повреждение оборудования.

«Обращаю внимание специалистов на местах: детские площадки — зона повышенного внимания, повышенной опасности. И работа над безопасностью нахождения на них должна быть в приоритете при содержании дворов», — подчеркнула докладчица.

Отдельно она упомянула случаи, когда сетевые организации не восстанавливают дорожное покрытие после ремонтных работ. Такие случаи замечены в Альметьевском, Буинском, Высокогорском и Лениногорском районах.

Глава Института развития городов РТ рассказала и о подготовке программы «Наш двор» на 2025 год. В систему уже загружены 124 предварительные схемы благоустройства из 204, вошедших в топ-200 для благоустройства на будущий год.

Она обратила внимание на то, что схемы должны быть сданы к 31 июля и времени осталось мало. Не представили схемы Альметьевский, Арский, Лаишевский, Лениногорский, Нурлатский и Чистопольский районы.

В свою очередь Премьер-министр РТ заметил, что по программе «Над двор» имеется отставание по установке оборудования не только от плана 2024 года, но и от показателей 2023 года.

Наиля Зиннатуллина объяснила, что в последние полтора месяца отставание образовалось по всем видам работ. Дело в том, что установка оборудования происходит после дорожных работ, обновления освещения и так далее. Алексей Песошин поручил разобраться с причинами отставания.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет облагорожено около 7 тыс. дворов.