В Татарстане мониторят выполнение программы «Наш двор» и принимают замечания жителей

Куратор программы «Наш двор» Арина Петрова на совещании в Доме Правительства РТ рассказала о реализации в Татарстане программы «Наш двор», в том числе и о затруднениях с ее воплощением в жизнь.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«По данным ГКУ „Главтатдортранс“, выполнение дорожных работ (в рамках программы „Наш двор“— прим. Т-и) по республике составляет 14%. Динамика за две недели — 9%. К дорожным работам приступили в 276 дворах 26 районах республики», — отметила докладчица.

Десять районов за прошедшие две недели показали динамику выполнения дорожных работ 10% и более, 16 продемонстрировали меньшую динамику, а в оставшихся шести муниципалитетах, где реализуется программа «Наш двор», дорожные работы начнутся в период с 10 по 14 мая.

Средний процент выполнения работ по установке наружного освещения составляет 11%, они начались в 23 районах. Динамика за две недели равняется 6%. Еще девять районов приступят к работам по установке фонарей во дворах в ближайшее время.

Что же касается оборудования, заметила Петрова, то, согласно данным «Татлизинга», на складах Татарстана хранится 49% всех готовых изделий. Динамика за две недели составляет 18%.

Все 12 поставщиков уличного оборудования отгружают готовые элементы на склады в соответствии с графиком, поставлен уже 41%. Также поставлено 55% детского и спортивного оборудования. Все поставщики, кроме ГК «Забава», начали отгрузку, а эта компания приступит к ней по графику — 21 мая.

При этом один из поставщиков, ООО «Р-Строй», отстает от графика на 120 единиц, что составляет 17% от общего объема. «Прошу „Татализинг“ усилить контроль данного поставщика», — подчеркнула Арина Петрова, уточнив, что работы по монтажу оборудования пока стартовали в Казани и Елабуге.

Кроме того, куратор программы «Наш двор» остановилась на обращениях татарстанцев. В частности, жители Нижнекамска в социальных сетях сообщили о спиле семи деревьев. Она призвала администрацию муниципалитета взять ситуацию на контроль, так как «вырубка здоровых деревьев недопустима».

Жители Казани же пожаловались на отсутствие синхронизации между дорожными работами и работами по установке опор освещения. Дело в том, что специалисты «Казэнерго» приступили к работам после того, как дорожники завершили их.

Помимо этого, были получены обращения о том, что работы по благоустройству задерживаются. Из Набережных Челнов поступила жалоба, что работы по благоустройству оказались остановлены на несколько дней.

Докладчица обратила внимание на мониторинг, организованный в рамках программы «Наш двор». В некоторых дворах до сих пор не осуществлен демонтаж хозяйственных построек (сараев), хотя они уже благоустроены.

Отдельно Арина Петрова сообщила о мониторинге районов, где дворовые территории были благоустроены в предыдущие годы. Составлены списки замечаний. В семи муниципальных образованиях, среди которых — Казань, Нижнекамск и Зеленодольск, выявлены 92 замечания.