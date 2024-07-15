В Казани по программе «Наш двор» отремонтируют 254 дворовые территории

В Казани в этом году по республиканской программе «Наш двор» отремонтируют 254 дворовые территории. Об этом стало известно сегодня на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана.

Республиканская программа «Наш двор» запущена в 2020 году. Это одна из важнейших программ в Татарстане, которая затрагивает большое количество жителей, рассказал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Большинство дворов ни разу не ремонтировались с советских времен. Уверен, что со временем все дворовые территории станут едины по комфортности. Благодаря участию жителей дворы получаются не под копирку, а со своей индивидуальностью», – заявил он.

В Советском районе Казани в этом году обустроят 61 двор, сообщил первый заместитель главы администрации Советского района Казани Андрей Яковлев. «Благоустройством мы охватим около 22 тыс. жителей, проживающих в 121 многоквартирном доме. На сегодня в 30 дворах завершены дорожные работы, в 26 дворах завершился монтаж опор освещения. Установлено 536 малых архитектурных форм», – заметил он.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани планируется благоустроить 50 придомовых территорий, сказал глава администрации этих районов Ренат Шамсутдинов.

«Возможность гулять, отдыхать, заниматься спортом и проводить время с семьей на придомовых территориях уже получили более 116 тыс. казанцев, проживающих в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах. В этом году перемен ждут свыше 34 тыс. жителей», – подчеркнул он.

Так, по программе будет обновлено 135 тыс. кв. метров асфальта, смонтировано 1277 светильников, заменены 747 опор освещения. Кроме того, будут созданы детские площадки и воркаут-зоны, а также площадки для сбора ТКО. Общая сумма вложений составит около 1 млрд рублей.

Работы уже завершены в 12 дворах, еще 23 находятся в процессе благоустройства. В ближайшее время начнется обновление еще 15 территорий.

По программе «Наш двор» в Кировском и Московском районах в этом году запланировано благоустройство 66 дворов. Территории будут обновлены более чем для 18 тыс. жителей. На данный момент отремонтировано 26 дворов, на 18 работы ведутся. Еще в 22 дворах работы запланированы.

«Во дворах будет установлено 1106 малых архитектурных форм, а это детское и спортивное оборудование, уличная мебель, хозяйственно-бытовые площадки, парковочные барьеры, площадки для сбора ТКО», – проинформировал глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

В Вахитовском и Приволжском районах Казани отремонтируют 77 дворов, где находится 112 домов. В них проживают 20 тыс. жителей.

«На данный момент работы выполнены на 36 объектах, продолжаются еще на 16 дворовых территориях. В 25 дворах к работам приступят в течение месяца», – отметил исполняющий обязанности главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Айрат Ахмадуллин.