Работы по обновлению 34 объектов образования и 45 – здравоохранения ведутся в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане ведутся работы по капитальному ремонту 34 из 170 запланированных объектов образования и 45 из 96 – здравоохранения. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По словам докладчика, 170 татарстанских объектов в сфере образования будут в 2026 году отремонтированы в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети», государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также четырех республиканских программ.

Речь идет в том числе о 61 школе, 23 детских садах, двух детских домах, восьми ресурсных центрах, восьми общежитиях и 67 школьных пищеблоках, уточнил министр.

На сегодняшний день работы по капремонту 13 школ и одного детского дома выполнены на 6%. Также начался ремонт одной школьной столовой в Верхнеуслонском районе РТ. К работам на основной массе пищеблоков планируется приступить с началом летних каникул, пояснил Айзатуллин.

Кроме того, в республике начат ремонт десяти детсадов (выполнение работ составляет 15%), трех ресурсных центров (выполнение работ – 17%) и шести общежитий (выполнение работ – 7%).

В свою очередь 96 татарстанских объектов в сфере здравоохранения в текущем году будут обновлены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и трех республиканских программ. Среди них – 33 фельдшерско-акушерских пункта, 33 пункта раздачи детского молочного питания, 25 стационаров и пять поликлиник.

Ремонт ФАПов выполнен на 18% от запланированного объема, работы ведутся на 24 объектах. Также началось обновление 14 пунктов раздачи детского молочного питания и семи стационаров. Выполнение работ составляет 40% и 13% соответственно, добавил глава Минстроя РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на капремонт 170 объектов образования в Татарстане в 2026 году направят 10,5 млрд рублей.