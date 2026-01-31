На капремонт 170 объектов образования в РТ в 2026 году направят 10,5 млрд руб

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2026 году будут капитально отремонтированы 170 объектов образования на 10,5 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, передает пресс-служба Раиса РТ.

Он доложил о планах по капремонту объектов социально-культурной сферы, гидротехнических сооружений и многоквартирных домов в рамках республиканских и федеральных программ.

Отмечается, что работы по капитальному ремонту 9 школ, расположенных в 8 муниципальных районах республики, уже начались. Все работы проводятся в рамках 8 программ. Они входят в национальные проекты «Семья» и «Молодежь и дети», госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» и в 4 республиканские программы. В эти программы вошли 63 школы и детские дома, 67 пищеблоков, 23 детских сада, 8 ресурсных центров и 8 общежитий.

Ремонт дошкольных образовательных организаций выполнен на текущий момент на 13%. За прошедшие две недели завершен объект в Тукаевском районе республики. Ремонт 8 зданий общежитий выполнен на 4%, ресурсных центров – на 10%.

В сфере здравоохранения планируется отремонтировать 96 объектов по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и трем республиканским программам с объемом финансирования 3,4 млрд рублей. В них входит 33 фельдшерско-акушерских пункта, 33 пункта раздачи детского молочного питания, 25 стационаров и 5 поликлиник.

В отрасли молодежной политики объем финансирования капитального ремонта 23 объектов в текущем году составляет 1,4 млрд рублей. Объекты входят в национальный проект «Молодежь и дети» и 4 республиканские программы.

Контракты уже заключены по ремонту 8 детских оздоровительных лагерей, 3 подростковых клубов, 5 зданий психолого-педагогической помощи. Из 7 молодежных центров контракты заключены по 5. На сегодня начат ремонт в трех молодежных центрах. Выполнение составляет 5%. Ремонт детских оздоровительных лагерей выполнен на 35%.

В отрасли культуры запланирован ремонт 38 объектов на общую сумму 1,78 млрд рублей в рамках нацпроекта «Семья», госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и двух республиканских программ. Это 4 детские школы искусств, 22 сельских дома культуры и 12 других учреждений отрасли – 4 музея, 2 театра, 5 библиотек и 1 досуговый центр. По республиканским программам отрасли контракты уже заключены.

В 2026 году запланирован ремонт 25 объектов по линии Министерства спорта РТ на общую сумму 1,3 млрд рублей в рамках одной государственной и одной республиканской программ. Выполнение к текущей дате составляет 3%. Работы начались на трех объектах.

По линии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в текущем году реализуется 28 объектов на общую сумму 149 млн рублей в рамках одной республиканской программы. Госконтракты заключены. Выполнение составляет 10%.

В отрасли экологии в текущем году реализуются 25 объектов на общую сумму 298 млн рублей. Контракты по ним заключены. Выполнение по программе составляет 25%. За отчетный период завершены два объекта в Алексеевском и Тукаевском районах.

По одной программе будет реализовано по линии Министерства лесного хозяйства, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел по РТ, а также Министерства юстиции. Это ремонт 7 зданий лесничеств, 23 зданий пожарно-спасательной части, 3 зданий МВД, 11 зданий мировых судей.

Кроме того, три программы будут реализованы совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. Это ремонт 4 зданий ветеринарных объединений, 3 зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия и 3 зданий «Россельхозцентра».

Также в рамках других республиканских программ планируется капитально отремонтировать 76 объектов на 758 млн рублей. Это 15 зданий исполнительных комитетов, 2 муниципальных архива, 7 зданий, подведомственных Росгвардии, 32 здания военных комиссариатов и 20 многофункциональных центров.

Дамир Шайдуллин доложил о том, как идет выполнение программы капремонта многоквартирных домов. В текущем году в программе принимают участие 42 муниципальных образования.

В программу включены 706 многоквартирных домов общей площадью порядка 4 млн кв. м. Программой предусмотрена замена 99 лифтов в 44 домах в 6 муниципальных образованиях. Объем финансирования программы – 9 млрд 65 млн рублей.

Фонд ЖКХ организовал проведение электронных аукционов. На сегодня определена подрядная организация в 185 многоквартирных домах.

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.