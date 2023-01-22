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Политика
22 января 2023  09:59

Рабочая группа по спецоперации изучит жалобу военного на зарплату в 9,5 тыс. рублей

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Рабочая группа по вопросам специальной военной операции на Украине разберется с жалобой одного из военнослужащих на зарплату в 9,5 тыс. рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя рабочей группы — заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол, передает РИА Новости.

Накануне участники рабочей группы прибыли в Ростов-на-Дону, где провели совещание, посетили военный госпиталь и встретились со студентами, а также побывали в одном из пунктов временного размещения, где проживают вынужденные переселенцы с детьми.

Кара-оол обратил внимание на опубликованный в Сети видеоролик, где находящийся на передовой военнослужащий утверждает, что выплаты мобилизованным осуществляются не в полной мере и его зарплата составляет всего 9,5 тыс. рублей.

«Мы связались с ним и сейчас работаем, чтобы в полной мере отражены были все его характеристики, потому что выплаты касаются каждого человека по отдельности... Мы непременно ему поможем», — заявил вице-спикер, подчеркнув, что стоит задача устранить это недоразумение. 

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Как сообщал Президент РФ Владимир Путин, с учетом добровольцев и резервистов за этот период на службу отправились 318 тыс. человек. Президент РТ Рустам Минниханов 31 октября заявил, что Татарстан полностью выполнил задание Министерства обороны по частичной мобилизации.
#спецоперация на Украине #госдума рф #мобилизация
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