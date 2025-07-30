Пюре, супы и чай для фронта: в Верхнем Услоне собирают посылки бойцам

Волонтеры Верхнеуслонского района РТ готовят новую гуманитарную отправку в зону спецоперации. Жители сел объединились, чтобы собрать необходимую продукцию для бойцов.

Уже расфасованы продуктовые наборы: лапша, картофельное пюре, гречневая каша с овощами, мясные супы — гороховый и гречневый, а также чай из местных трав. Эти продукты не только насыщают, но и дарят ощущение домашнего уюта даже в полевых условиях.

В Октябрьском селе волонтеры также начали пошив подушек для военно-медицинских госпиталей.

С первых дней СВО жители Верхнеуслонского района активно поддерживают бойцов. К волонтёрскому движению присоединились все села, а также представители местного бизнеса. Общая сумма отправленных в зону СВО гуманитарных грузов из района уже превысила 152 млн рублей. Кроме того, на поддержку семей военнослужащих направлено более 4,3 млн рублей.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого