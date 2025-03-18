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Общество 18 марта 2025 23:05

Пять казанских вузов получат поддержку в рамках проекта «Приоритет-2030»

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Пять казанских вузов получат поддержку в рамках проекта «Приоритет-2030»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пять казанских вузов получат поддержку в рамках основного трека проекта «Приоритет-2030». Об этом сообщается на сайте проекта.

Речь идет о Казанском федеральном университете, включенном в первую группу вузов, Казанском государственном медицинском университете, попавшем во вторую группу, и о КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева и Казанском государственном энергетическом университете, которые оказались отнесены к третьей группе.

Кроме того, Казанский государственный институт культуры стал кандидатом на получение поддержки в качестве вуза творческой направленности.

В общей сложности поддержку по проекту «Приоритет-2030» получат 119 университетов: 100 вузов из 41 региона страны по основному треку, пять – по творческому и еще 14 – по треку Дальневосточного федерального округ, сообщает пресс-служба Правительства России.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пояснил, что в обновленной архитектуре программы «Приоритет-2030» оценивается целевая модель университета, ее направленность на достижение страной технологического лидерства.

«С момента старта программы в 2021 году объем средств, вложенных в программы развития университетов-участников технологическими партнерами, удвоился до 61 млрд рублей в прошлом году. При этом количество технологических партнеров тоже возросло – их уже почти 12,5 тыс.», – рассказал в связи с этим вице-премьер.

В центре внимания вузов теперь находятся конкретные проекты взаимодействия с индустрией, отметил в свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

С этого года обновленная программа «Приоритет-2030» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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#вузы татарстана #национальные проекты
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