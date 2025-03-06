Минниханов обсудил с и. о. ректора КНИТУ-КАИ участие в проектах «Приоритет-2030» и «ПИШ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) Кириллом Охоткиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны обсудили вопросы реализации научно-образовательных программ вуза, укрепления его имиджа и другие актуальные вопросы.

Кирилл Охоткин рассказал о работе КНИТУ-КАИ по проектам «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы» (в вузе функционирует ПИШ «Комплексная авиационная инженерия»).

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во встрече приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ Кирилл Охоткин был назначен 18 февраля текущего года. До этого он занимал пост директора по космическим программам Московского физико-технологического института.

Охоткин в 1999 году окончил Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «физика», а в 2002-м – аспирантуру Сибирского государственного технологического университета. Доцент, доктор физико-математических наук. Автор 39 научных публикаций и одного патента на компьютерную программу.