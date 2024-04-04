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Путин сообщил о продлении программы для вузов «Приоритет-2030»
Программа «Приоритет-2030» будет продлена. Об этом на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил Президент Владимир Путин. Расшифровка выступления главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Мы дополнительно поддержим высшие учебные заведения, которые запускают кадровые и технологические проекты с регионами, компаниями реального сектора экономики и социальной сферы — для них будет продлена программа „Приоритет-2030“. И здесь также надеюсь на поддержку традиционно сильных и авторитетных вузовских профсоюзов», — отметил российский лидер.
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