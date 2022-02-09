Пять европейских стран почти полностью отменили все коронавирусные ограничения
Уже пять европейских стран отменили или смягчили коронавирусные ограничения, несмотря на то, что фиксируется достаточно высокая заболеваемость. Об этом пишет ТАСС.
Среди отказавшихся от мер против Covid-19 — Великобритания, Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия. Такое решение власти приняли из-за того, что страны достигли высокого уровня вакцинации.
Так, с сегодняшнего дня все коронавирусные ограничения сняты в Швеции. Те, у кого есть симптомы простуды, не должны сдавать ПЦР, достаточно оставаться дома. При этом тестирование остается обязательным для медперсонала и соцработников.
В Дании все антиковидные меры были сняты 1 февраля, а с середины января заработали закрывшиеся в декабре прошлого года кинотеатры, музеи и театры. Из оставшихся ограничений — нужно носить маски в больница и домах престарелых, в страну могут въехать все привитые вакциной, признанной в королевстве, а невакцинированным нужно будет сдать ПЦР.
Финляндия, как и Норвегия, сняла часть ограничений. С начала февраля общепит может работать до 9 часов вечера, с 14-го числа их время работы продлят до полуночи. Тогда же снимут ограничение на количество участников мероприятий, а ночные клубы заработают с 1 марта. При этом для российских туристов страна остается закрытой.
В Норвегии хотят отменить все ограничения с 17 февраля. Пока у них сохраняются правило социальной дистанции, 4-дневная изоляция для заболевших, для тех, у кого нет температуры, — 24 часа.
Великобритания одной из первых начала отказываться от антиковидных мер. Здесь не обязательно носить маски в общественном транспорте и закрытых помещениях, работники могут вернуться в офис, кроме того, свидетельство о полной вакцинации не требуется для посещения некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Подобные послабления полностью распространяются на Англию. Шотландия и Северная Ирландия также пошли на отмену некоторых мер. С 24 марта или раньше власти хотят отменить карантин для ковид-больных. Прибывающие непривитые пассажиры должны сдавать ПЦР-тест, но могут не уходить на самоизоляцию. Те путешественники, которые вакцинированные одобренными в королевстве препаратами, могут въезжать без всяких ограничений.