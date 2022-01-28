Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе до 14 февраля

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Финляндия продлевает ограничительные меры на границах до 14 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

При въезде все иностранные туристы, проживающие за пределами ЕС или Шенгенской зоны, должны будут предоставить сертификат о вакцинации или перенесенном в последние шесть месяцев заболевании и отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее финские власти продлили действие ограничений на границах с РФ до 31 января.

«Действие введенных в конце декабря ограничений на границе между Финляндией и странами Шенгена истекает 31 января. В свою очередь ограничения на внешних границах продлеваются до 14 февраля», — сообщило МВД страны.

Напомним, с 1 октября 2021 года Финляндия открыла выдачу виз для двух новых категорий россиян: отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз. Для туристов из РФ границы пока закрыты.

Во всем мире наблюдается резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом. В связи с этим многие страны принимают дополнительные меры для борьбы с инфекцией.

Наибольшее беспокойство у мирового сообщества сейчас вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впоследствии получивший название «омикрон». Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. По мнению исследователей, пока это самый заразный вариант коронавирусной инфекции.