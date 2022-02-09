Власти Швеции отменили все коронавирусные ограничения

В Швеции со среды отменяют все антиковидные ограничения. Об этом сообщает ТАСС.

«Это решение объясняется высоким уровнем вакцинации в Швеции, — рассказала Премьер-министр страны Магдалена Андерссон. — Оно также обосновано тем, что меньше людей в стране серьезно заболевают и попадают в отделения интенсивной терапии».

По словам Премьера, сегодня эксперты больше знают о Covid-19. Она также заявила, что показатели заражения какое-то время будут оставаться высокими, но самые тяжелые последствия уже позади.

С 9 февраля гражданам страны при симптомах простуды предлагается остаться дома и не проходить тестирование на Covid-19. Тесты предлагаются медперсоналу и соцработникам.

Из-за распространения коронавируса с 19 января было ограничено количество участников публичных мероприятиях (до 500 человек), все они должны предъявлять ковид-сертификаты. Для частных собраний лимит был определен в 20 человек. С декабря предприятия общепита могли работать лишь до 23.00, расстояние между столами должно было быть более 1 метра. При поездках на поездах и автобусах дальнего следования нужно было бронировать место.

Кроме снятия всех этих ограничений, власти разрешают въезд в страну. С 9 февраля жители стран Северной Европы, Евросоюза и Европейской экономической зоны могут въезжать без ковид-паспортов. Для остальных стран запрет на въезд продлен до конца марта.

По информации Управления здравоохранения Швеции, осенняя вакцинация от Covid-19 привела к увеличению числа людей, имеющих антитела. Результаты проведенных в ноябре и декабре сероэпидемиологических исследований показали, что их доля составляет уже 85% от общего населения страны.