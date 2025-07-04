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Происшествия 4 июля 2025 11:13

ПВО сбила три беспилотника, летевших в сторону Ижевска

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Силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, летевших в сторону Ижевска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Продолжаем отражать атаку украинских террористов. Третий беспилотный аппарат благодаря предпринятым мерам радиоэлектронной борьбы потерял координаты, упал, не достигнув цели», – сказал он в видеообращении.

Он подчеркнул, что опасность атаки БПЛА сохраняется, и попросил соблюдать меры безопасности.

Напомним, на территории республики действует режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска введен план «Ковер». Также возможны сбои в работе мобильного интернета.

#ижевск #атака БПЛА #удмуртия
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