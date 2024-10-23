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Общество 23 октября 2024 21:46

Путину на саммите в Казани показали символическую купюру БРИКС

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Путину на саммите в Казани показали символическую купюру БРИКС
Фото: © Станислав Красильников, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

На проходящем в Казани саммите БРИКС Президенту РФ Владимиру Путину показали символическую купюру объединения. Об этом сообщает РИА Новости.

После завершения заседания саммита в расширенном составе Путин покинул зал с некоей банкнотой в руках. Он с улыбкой показал ее министрам, а затем передал председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, отмечает агентство.

«Это кто-то из наших — то ли из ТПП, то ли еще кто-то — они напечатали такую квазиденьгу», — пояснил позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов об этом моменте.

Пресс-секретарь Президента России уточнил, что банкнота «имволизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС». Впрочем, купюра Набиуллиной не понравилась, добавил Песков.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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#саммит БРИКС #БРИКС #Владимир Путин #Эльвира Набиуллина
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