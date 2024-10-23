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Песков: Предложенная Путиным инвестплатформа БРИКС не станет заменой SWIFT
Предложенная Президентом России Владимиром Путиным инвестиционная платформа БРИКС не станет альтернативой международной платежной системе SWIFT. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Российская газета».
По словам пресс-секретаря Президента РФ, «какие-то элементы платежных систем [в инвестиционной платформе БРИКС] могут быть». «Но всё это никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то», — подчеркнул он.
Песков также уточнил, что создание инвестплатформы БРИКС еще будет обсуждаться на экспертном уровне. Она должна будет «способствовать инвестиционной деятельности в странах с растущей развивающейся экономикой, с задействованием электронных инструментов», добавил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе призвал «создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила бы финансовыми ресурсами страны глобального Юга и Востока».
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