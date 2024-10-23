Песков: Предложенная Путиным инвестплатформа БРИКС не станет заменой SWIFT

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Предложенная Президентом России Владимиром Путиным инвестиционная платформа БРИКС не станет альтернативой международной платежной системе SWIFT. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Российская газета».

По словам пресс-секретаря Президента РФ, «какие-то элементы платежных систем [в инвестиционной платформе БРИКС] могут быть». «Но всё это никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то», — подчеркнул он.

Песков также уточнил, что создание инвестплатформы БРИКС еще будет обсуждаться на экспертном уровне. Она должна будет «способствовать инвестиционной деятельности в странах с растущей развивающейся экономикой, с задействованием электронных инструментов», добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе призвал «создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила бы финансовыми ресурсами страны глобального Юга и Востока».