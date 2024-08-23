Путину доложили о захвате заложников в волгоградской колонии

Начальник Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев доложил Президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в волгоградской колонии. Об этом Президент заявил на оперативном совещании Совбеза.

Президент заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации в волгоградской колонии №19. Также глава государства заслушает доклады глав МВД, Росгвардии и других силовиков по этой ситуации.

В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. По данным оперативных служб, в нападении участвовали минимум трое заключенных. В настоящее время известно, что в результате ЧП убит один сотрудник колонии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Администрации Волгоградской области, четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.