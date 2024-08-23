Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

В Волгоградской области группа заключенных захватила колонию номер 19, сообщает РИА Новости.

Захват, по данным агентства, случился во время заседания дисциплинарной комиссии.

По предварительной информации, как минимум 1 сотрудник ФСИН был убит, еще несколько получили ранения.

Предварительно, начальник колонии также находится в заложниках у террористов.