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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области
В Волгоградской области группа заключенных захватила колонию номер 19, сообщает РИА Новости.
Захват, по данным агентства, случился во время заседания дисциплинарной комиссии.
По предварительной информации, как минимум 1 сотрудник ФСИН был убит, еще несколько получили ранения.
Предварительно, начальник колонии также находится в заложниках у террористов.
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