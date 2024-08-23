СК: В Волгоградской области возбуждено дело по факту захвата заложников в ИК-19

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело после захвата заложников в исправительной колонии №19. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ», – говорится в заявлении.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в результате ЧП убит один сотрудник исправительной колонии. В пресс-службе ФСИН России заявили о наличии пострадавших. В настоящее время проводится операция по освобождению заложников.