Путин ждет нового президента Ирана на Саммите БРИКС: что это значит для Татарстана?

Президент России Владимир Путин проведет первую личную встречу с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Казани

Фото: kremlin.ru

Путин проведет первую личную встречу с новым президентом Ирана в Казани

Президент России Владимир Путин проведет первую личную встречу с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Диалог глав государств состоится в столице Татарстана в рамках Саммита стран БРИКС – 2024, который пройдет с 22 по 24 октября.

«У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», – цитируют Пескова «Известия».

Здесь надо добавить, что по телефону Путин и Пезешкиан поговорить успели еще 8 июля. Тогда российский лидер поздравил иранского президента с победой на выборах. По версии агентства ISNA, Пезешкиан еще тогда обещал Путину подписать на полях казанского саммита БРИКС договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Инаугурация нового президента Ирана состоится завтра. Уже известно, что в торжественной церемонии примет участие и российская делегация во главе с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. У него также запланирована личная встреча с Пезешкианом.

Также в планах российского политического деятеля лично встретиться с президентом Ирана после окончания церемонии.

Масуд Пезешкиан стал президентом Ирана после трагической гибели в авиакатастрофе Эбрахима Раиси Фото: president.ir

Что значит победа Масуда Пезешкиана на выборах президента Ирана для России

Напомним, что Масуд Пезешкиан стал президентом Ирана после трагической гибели в авиакатастрофе Эбрахима Раиси. Обстоятельства его смерти вызвали в свое время большие пересуды в экспертной среде. Однако официальная версия – авиакатастрофа.

С одной стороны, готовность Масуда Пезешкиана ехать Россию говорит о том, что Иран не сворачивает с пути тесного сотрудничества с РФ в частности и с БРИКС в целом. Грядущий визит нового президента Ирана в Казань тому прямое свидетельство. Но тут надо понимать, что с начала этого года Иран является полноправным членом БРИКС. И новый президент не может совершать резких телодвижений на этом треке.

Однако, по мнению экспертов, нюансы все-таки есть. Известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков считает, что новый иранский президент мог бы заключить некие договоренности с Западом.

«Я думаю, что политика Ирана сильно не изменится, но в какой-то мере все же изменится. Без сомнения, новый президент Масуд Пезешкиан может заключить какие-то договоренности с Западом. Это может привести и к прекращению военной торговли России и Ирана. Но президент Ирана не является первым лицом в Иране. Первым лицом является духовный руководитель Ирана. Государство это крайне консервативное. Поэтому мы можем сказать, что новый президент Ирана будет готовить разворот на Запад, но пока таких условий не создано, он будет продолжать политику своих предшественников», – разъяснил эксперт корреспонденту «Татар-информа».

В саммите в Казани изъявили желание принять участие на высшем дипломатическом уровне уже свыше 30 стран Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От Си Цзиньпина до Нарендры Моди: почему саммит БРИКС в Казани станет событием года в мировой политике

Так или иначе, полку десанта высоких должностных лиц государств, которые соберутся в Казань на Саммит стран БРИКС, прибыло. Ожидается участие Президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы, президента Ирана Масуда Пезешкиана, президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и других.

В саммите в Казани изъявили желание принять участие на высшем дипломатическом уровне уже свыше 30 стран.

Сразу напомним, что Путин уже второй раз за год посетит Татарстан. В феврале этого года он уже был в Казани на открытии «Игр будущего». Причем российский лидер пробыл в городе два дня, полетал на стратегическом ракетоносце «Белый лебедь». Дал самолету имя первого Президента Татарстана – Минтимера Шаймиева и сказал немало теплых слов в адрес республики.

Путин уже второй раз за год посетит Татарстан. В феврале этого года он уже был в Казани на открытии «Игр будущего» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Саммит БРИКС более статусное мероприятие, чем собрание стран «Большой семерки» G7

Саммит БРИКС обещает стать историческим по своему значению. Доля государств БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте, рассчитанном по паритету покупательной способности (ВВП по ППС), выросла до 36,8%, превысив удельный вес «Большой семерки» – 29%. Этот отрыв будет только увеличиваться как за счет роста экономик, так и за счет приема новых членов этой организации – желающих вступить в этот престижный клуб много.

Как заявил «Татар-информу» Сергей Марков, это событие станет центральным в мировой повестке 2024 года. Оно будет важнее, чем то же собрание «Большой семерки» G7.

«Это очень статусное мероприятие. Я бы сказал, что на сегодня это самое статусное мероприятие этого года и оно по статусу более статусное, чем собрание “Большой семерки”. Страны БРИКС – это некая коалиция стран, которые представляют тех, кто поддерживает друг друга в обретении и сохранении суверенитета, и они и будут между собой общаться. БРИКС – это еще не организация. Это скорее некий клуб стран, объединенных идеей суверенитета. Можно сказать, что это некий прообраз мирового сообщества. Формирующейся новой человеческой цивилизации», – считает политолог.

14 февраля Раис республики Рустам Минниханов посещал Тегеран и встречался с покойным ныне Эбрахимом Раиси Фото: rais.tatarstan.ru

Что значит визит нового президента Ирана в Казань для Татарстана

Тому же новому президенту Ирана будет очень интересно в Казани. Ведь эту страну связывают тесные связи с Татарстаном. Совсем недавно, 14 февраля, Раис республики Рустам Минниханов посещал Тегеран и встречался с покойным ныне Эбрахимом Раиси.

Причем бывший президент Ирана на той встрече с теплотой отзывался о своем визите в Казань в 2018 году и обещал приехать на саммит БРИКС.

«С удовольствием готов вновь посетить вашу республику. Обязательно планирую принять участие в мероприятиях БРИКС, которые пройдут осенью этого года в Казани», — говорил Раиси.

Он отдельно отмечал вклад Рустама Миннихинова во взаимоотношения России со странами Исламского мира.

«Вы не просто возглавляете один из субъектов Российской Федерации. По поручению Владимира Путина вы возглавляете Группу стратегического видения „Россия — Исламский мир“. Тем самым представляете всех мусульман России в работе с другими странами. И в этом направлении мы готовы тесно работать. Видим в этом основу развития сотрудничества как в экономике, так и в образовании, культуре», — подчеркивал Эбрахим Раиси.

Татарстан, между прочим, весьма оперативно отреагировал на победу Пезешкиана на выборах. Рустам Минниханов еще 6 июля поздравил Масуда Пезешкиана и выразил уверенность, что связи между российским регионом и республикой будут укрепляться в дальнейшем.

«Уважаемый господин Пезешкиан! Прошу принять мои искренние поздравления по случаю вашей победы на выборах президента Исламской Республики Иран. Разделяю с вами радость этого важного события, свидетельствующего о прочном доверии к вам со стороны народа Ирана, о высокой оценке им вашей государственной деятельности. Надеюсь, что при вашей поддержке связи между Республикой Татарстан и Ираном будут успешно развиваться, способствуя укреплению российско-иранских отношений», – так поздравил Пезешкиана Минниханов.

Визит Пезешкиана в Казань на саммит БРИКС еще больше сблизит Татарстан и Иранскую республику Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сближение Татарстана и Ирана – наследие Эбрахима Раиси

По мнению казанского политолога Альберта Бикбова, визит Пезешкиана в Казань на саммит БРИКС еще больше сблизит Татарстан и Иранскую республику. Так что фактор БРИКС в данном случае работает именно на расширение татарстано-иранской дружбы, считает эксперт.

«Теперь этот курс на сотрудничество с Татарстаном будет продолжать победивший на выборах Масуд Пезешкиан. Его биография свидетельствует о том, что он олицетворяет собой современный Иран: медик, министр здравоохранения, первый заместитель спикера парламента. Масуд Пезешкиан сторонник экономических и культурных реформ в Иране – он поддерживает идеи укрепления национальной валюты, ослабление жесткости по мусульманскому дресс-коду и расширение прав этнических меньшинств. Да, он сторонник некоторой либерализации иранского общества, но смотрите – с этой политической платформой он выиграл выборы. Значит, в Иране такая политика востребована», – считает Бикбов.

В последнее время взаимодействие Татарстана с Ираном бурно росло. Только за 2023 год товарооборот между ними вырос более чем в полтора раза. Было много встреч и совместных проектов. Так, Минниханов посещал Иран с рабочим визитом в феврале 2024 года, где в частности провел встречи с министрами нефти, промышленности, заместителем министра иностранных дел страны.

«Такие результаты стали возможными во многом благодаря личной поддержке Эбрахима Раиси. Понятно, что иранская политика определяется верховным лидером Али Хаменеи, но и от личности президента зависит многое», – считает Бикбов.