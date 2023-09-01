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Борисов: Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство
Расчет стратегического ракетного комплекса «Сармат» заступил на боевое дежурство. Об этом заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.
«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс „Сармат“», — проинформировал глава Роскосмоса в ходе марафона «Поделись своим знанием» Российского общества «Знание».
До этого предполагалось, что первый «Сармат» удастся поставить на боевое дежурство еще в конце 2022 года. Об этом в декабре 2022-го заявлял Президент РФ Владимир Путин. Позднее он еще дважды сообщал о скором поступлении «Сарматов» на вооружение — в феврале и июне 2023 года.
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