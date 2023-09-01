Борисов: Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство

Пуск ракеты «Сармат» в 2022 году

Скриншот видео пресс-службы Министерства обороны РФ

Расчет стратегического ракетного комплекса «Сармат» заступил на боевое дежурство. Об этом заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс „Сармат“», — проинформировал глава Роскосмоса в ходе марафона «Поделись своим знанием» Российского общества «Знание».

До этого предполагалось, что первый «Сармат» удастся поставить на боевое дежурство еще в конце 2022 года. Об этом в декабре 2022-го заявлял Президент РФ Владимир Путин. Позднее он еще дважды сообщал о скором поступлении «Сарматов» на вооружение — в феврале и июне 2023 года.

Ракетный комплекс РС-28 «Сармат» должен заменить комплекс Р-36М2 «Воевода», которым в настоящее время вооружены Ракетные войска стратегического назначения. Дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. километров. Ракета имеет короткий активный участок полета, что усложняет процесс ее перехвата средствами ПРО. Помимо прочего, она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.