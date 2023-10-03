NYT: Россия может готовиться к испытаниям ракеты «Буревестник» с ядерной установкой

Россия может готовиться к испытаниям крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» на Новой Земле или даже уже провести их. Об этом пишет газета The New York Times, основываясь преимущественно на анализе спутниковых снимков.

По информации издания, снимки, сделанные 20 и 28 сентября, запечатлели присутствие на полигоне Паньково машин, в том числе грузовика с прицепом, длина которого примерно соответствует размерам ракеты. Кроме того, укрытие от непогоды, которое обычно прикрывало одну из стартовых площадок, в эти дни было передвинуто.

Помимо этого, 31 августа российские власти уведомили пилотов о необходимости избегать «временно опасную зону» над частью Баренцева моря рядом с побережьем и у полигона Паньково. С тех пор уведомление продлялось несколько раз и будут действовать как минимум до 6 октября, замечает NYT.

По данным портала Flightradar24, самолет-разведчик ВВС США RC-135W Rivet Joint совершил как минимум два полета у побережья Новой Земли — 19 и 26 сентября.

О создании крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» в марте 2018 года объявил Президент РФ Владимир Путин. Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative утверждает, что с 2017 по 2019 год состоялось не менее 13 испытаний ракеты, но все они оказались неудачными.

В 2019 году на военном полигоне в Неноксе под Северодвинском произошел взрыв. Его жертвами стали пять сотрудников «Росатома». Госкорпорация объяснила инцидент испытаниями жидкостного реактивного двигателя с изотопным источником питания.