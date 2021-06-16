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Ру Тат
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16 июня 2021  21:02

Путин заявил об отсутствии иллюзий относительно отношений с США

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У Президента России Владимира Путина не было иллюзий относительно отношений с Соединенными Штатами до переговоров с его американским коллегой Джо Байденом. Их не появилось у него и после переговоров, заявил российский лидер на пресс-конференции после завершения саммита.

 «У меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Откуда вы взяли про иллюзии? Иллюзий никаких нет и быть не может», — подчеркнул Президент РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин заявил об отсутствии враждебности во время переговоров с Байденом. Лидеры двух стран договорились о консультациях по стратегической стабильности.

#путин владимир #россия и сша #джо байден
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