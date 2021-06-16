Путин заявил об отсутствии враждебности в переговорах с Байденом

Переговоры Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена были принципиальными, но конструктивными. Об этом заявил российский лидер на пресс-конференции после завершения саммита в Женеве.

«Я считаю, что не было никакой враждебности, наоборот. Наша встреча проходила, конечно, в принципиальном ключе: у нас по многим позициям наши оценки расходятся», — заметил российский лидер в ответ на вопрос корреспондента американского телеканала CNN.

Вместе с тем Путин подчеркнул: «<…> на мой взгляд, всё-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на переговорах в Швейцарии Владимир Путин и Джо Байден договорились о консультациях по стратегической стабильности.