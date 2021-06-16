Россия и США договорились о консультациях по стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Об этом заявил российский лидер на пресс-конференции после завершения саммита в Женеве.

Владимир Путин напомнил, что на России и Соединенных Штатах «лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире» — хотя бы из-за количества и качества имеющихся у них ядерного арсенала.

«Конечно, встает вопрос о том, что дальше (после продления договора СНВ-3 на пять лет — прим. Т-и). Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России», — отметил Президент РФ.

По словам Путина, теперь представители двух стран определятся с составом делегаций, а также с местом и периодичностью их встреч.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении к работе послов обеих стран.