В Татарстане привили от Covid-19 четверть жителей от плана

В Татарстане против нового коронавируса привили 23% жителей от плана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Охват вакцинацией от плана составляет уже 23% (от взрослого населения), а мы стремимся к 60%, на сегодня привито 14,5%», — отметила главный санитарный врач республики.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков уточнил, что на сегодня прошли вакцинацию 422, 4 тыс. жителей республики, из них 301,7 тыс. получили вторую дозу. За последние сутки более 7 тыс. татарстанцев сделали прививку.