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9 июня 2021  17:38

Хибла Герзмава получит Государственную премию РФ

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Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий в области литературы и искусства 2020 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди награжденных — митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев), премия ему вручается за вклад в развитие отечественной культуры и просветительскую деятельность, и певица Хибла Герзмава, которая отмечена за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства. 

Кроме того, премию за вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры, эстетическое воспитание творческой молодежи получит скульптор Александр Рукавишников.

#владимир путин #государственная премия
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