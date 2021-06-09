Хибла Герзмава получит Государственную премию РФ

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий в области литературы и искусства 2020 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди награжденных — митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев), премия ему вручается за вклад в развитие отечественной культуры и просветительскую деятельность, и певица Хибла Герзмава, которая отмечена за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства.

Кроме того, премию за вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры, эстетическое воспитание творческой молодежи получит скульптор Александр Рукавишников.