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Путин заявил о необходимости быть «на шаг впереди» в освоении новейших вооружений
Россия должна опережающими темпами осваивать новейшие вооружения. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.
«Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас, во всяком случае. Очень рассчитываю на то, что это всё будет использовано», — отметил российский лидер.
«Мы это много раз уже говорили: кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого всё есть, за последние годы сделано для этого немало. Нужно удвоить, утроить наши усилия на этом направлении», — подчеркнул он.
В связи с этим Путин напомнил о задачах, которые должны решать ставший главой Минпромторга Антон Алиханов, назначенный помощником Президента Алексей Дюмин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Совещание подобного рода стало первым после формирования нового Правительства страны.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин объяснил командующим войсками военных округов назначение Андрея Белоусова министром обороны.
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