Канцлер Германии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время рабочей поездки в Москву возложил цветочный венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает РИА Новости.

14 февраля Шольц посетил Украину. Сегодня он находится в столице России с рабочим визитом, где после вступления в должность канцлера проведет свою первую личную встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Вечером новый глава германского правительства отправится обратно в Берлин.

Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году.

Ранее должность канцлера Германии занимала Ангела Меркель, которая так же традиционно посещала это памятное место во время своих визитов в Россию.