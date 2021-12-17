Путин заявил о готовности России предоставить другим странам «Спутник Лайт» как бустер

Россия готова предоставить «Спутник Лайт» другим странам в качестве вакцины для бустерных прививок, заявил Президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы даже можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду и для бустерной вакцинации наш препарат, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание», — сказал глава государства.

Он напомнил, что ситуация с пандемией остается неспокойной.

«Ситуация в борьбе с коронавирусом остается напряженной: количество заболевших уменьшилось почти наполовину, но возросла смертность», – подчеркнул Путин.

Всего в мире зарегистрировано более 270 млн случаев коронавирусной инфекции. В ряде стран введены жесткие сovid-ограничения.

Новый штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день выявлен в 86 странах, включая Россию. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что заражение «омикроном» подтверждено у 25 человек. 17 декабря в Санкт-Петербурге еще у двоих прибывших из-за границы выявили новую мутацию коронавируса.