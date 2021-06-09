Путин заявил о бессмысленности санкций против «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности возможных новых санкций Соединенных Штатов против трубопровода «Северный поток — 2». Он поделился своим видением ситуации вокруг проекта в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«<…> здесь уже бессмысленно было дальше сопротивляться и вводить санкции, потому что мы его достроили — первая нитка готова. Ну, вроде как отказались от таких санкций», — заявил Президент РФ.

Вместе с тем Путин заметил, что направленные против газопровода «Северный поток — 2» действия США противодействовали интересам их европейских союзников, включая Германию.

«Делали Штаты, потому что им так выгодно», — подчеркнул он. И добавил, что американская сторона не считает необходимым изменять свое поведение на международной арене, игнорируя интересы других стран.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен допустил возобновление при определенных условиях санкций против оператора трубопровода — компании Nord Stream 2 AG.