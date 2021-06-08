Госсекретарь США допустил введение санкций против оператора «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты могут при необходимости отозвать исключение из американских санкций для оператора российского газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG. Об этом предупредил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для [компании] Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», — приводит слова американского дипломата РБК.

При этом Блинкен назвал строительство трубопровода «свершившимся фактом». По его словам, введение санкций против компании-оператора могло «отравить» отношения Вашингтона и Берлина и не дало бы Германии стимулов к переговорам.

Теперь же немецкая сторона «вернулась за стол переговоров». Госсекретарь пояснил, что участники обсуждений изучают возможные пути восполнения потерь Украины от утраты транзитных платежей. К тому же он уверен, что необходимо заранее подготовить алгоритм совместных действий на случай использования РФ «Северного потока — 2» для давления на какие-либо страны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода «Северный поток — 2».