Путин: Укладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена

Сегодня, 4 июня, завершена укладка первой ветки газопровода «Северный поток — 2». Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка первой нитки газопровода „Северный поток — 2“, работа по второй нитке продолжается», — пояснил глава государства.

Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена, уточнил Президент.

«Северный поток — 2» — это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной более 1 тыс. километров, он представляет собой расширение газопровода «Северный поток». Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.