news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
4 июня 2021  16:47

Путин: Укладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена

news_top_970_100

Сегодня, 4 июня, завершена укладка первой ветки газопровода «Северный поток — 2». Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил Президент РФ Владимир Путин. 

«Именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка первой нитки газопровода „Северный поток — 2“, работа по второй нитке продолжается», — пояснил глава государства.

Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена, уточнил Президент.

«Северный поток — 2» — это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной более 1 тыс. километров, он представляет собой расширение газопровода «Северный поток». Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

#путин владимир #северный поток-2
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное