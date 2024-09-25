Путин заявил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС в Казани

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ждет своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС, который пройдет в Казани — там запланирована их двусторонняя встреча. Российский лидер заявил об этом в ходе беседы с Председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.

«Передайте самые наилучшие пожелания Президенту Турецкой Республики господину Эрдогану. Я жду его в России в Казани. Двадцать третьего [октября], по-моему, запланирована у нас с ним двусторонняя встреча», — сказал глава российского государства (цитата по РИА Новости).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти России рассчитывают на контакты Путина и Эрдогана на саммите в Казани.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.