Путин: Запад пытается переложить вину за проблемы в энергетике на Россию

Страны Запада вновь пытаются переложить ответственность за трудности в энергетической сфере на Россию, высказал мнение Президент РФ Владимир Путин на совещании по агропромышленному комплексу.

По мнению главы государства, на самом деле всё происходящее — это последствие «грубых нерыночных мер», к которым прибегают «партнеры из-за океана». В связи с этим он упомянул давление на российскую газовую компанию «Газпром» в ряде стран Европы.

«Мы наблюдаем очередную попытку наших партнеров переложить свои собственные ошибки в сфере энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет», — сказал Путин на совещании по агропромышленному комплексу.

Президент РФ напомнил, что некоторые официальные лица уже говорят о возможной национализации некоторых российских активов за рубежом.

«Ну, так мы далеко зайдем! Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — добавил российский лидер.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ. В марте Евросоюз утвердил уже четвертый по счету пакет антироссийских санкций и уже анонсировал пятый.