Путин заявил, что замысел Запада по удушению России санкциями провалился
План недружественных стран удушить Россию санкциями провалился. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на встрече с членами Совета законодателей.
Глава государства также отметил, что против страны под разными предлогами давно ведется экономическая война, которая также не увенчалась успехом.
«Сегодняшние планы экономического удушения также провалились», – сказал Путин.
Он обратил внимание, что даже под огромным санкционным давлением извне экономика Россия «устояла и не посыпалась».
По мнению Президента, необходимо не только обеспечивать стабильность экономической ситуации, но и укрепить индустриальный суверенитет РФ, добиться глобального лидерства в ряде областей.
Российский лидер заверил, что Россия ответит на «топорные» попытки Запада ее изолировать еще большей свободой бизнеса и открытостью, передает ТАСС.
После того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции. 25 апреля в ЕС заявили о подготовке шестого пакета санкций против России.