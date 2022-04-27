Путин заявил, что замысел Запада по удушению России санкциями провалился

Фото: пресс-служба московского Кремля.

План недружественных стран удушить Россию санкциями провалился. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на встрече с членами Совета законодателей.

Глава государства также отметил, что против страны под разными предлогами давно ведется экономическая война, которая также не увенчалась успехом.

«Сегодняшние планы экономического удушения также провалились», – сказал Путин.

Он обратил внимание, что даже под огромным санкционным давлением извне экономика Россия «устояла и не посыпалась».

По мнению Президента, необходимо не только обеспечивать стабильность экономической ситуации, но и укрепить индустриальный суверенитет РФ, добиться глобального лидерства в ряде областей.

Российский лидер заверил, что Россия ответит на «топорные» попытки Запада ее изолировать еще большей свободой бизнеса и открытостью, передает ТАСС.

После того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции. 25 апреля в ЕС заявили о подготовке шестого пакета санкций против России.