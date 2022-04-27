Патрушев: итогом политики Запада может стать только распад Украины

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев дал интервью «Российской газете», в котором рассказал о целях спецоперации России на Украине, о роли США в поддержке неонацистов, а также о будущем Европы и санкциях. Предлагаем читателям «Татар-информа» ознакомиться с ключевыми тезисами.

Николай Патрушев: «Я искренне убежден в том, что мы не можем успешно развиваться без четкого понимания всем обществом наших национальных целей и задач, всей глубины нашей духовной и исторической самобытности»

Фото: minvr.gov.ru

Почему США не заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине

Трагические сценарии мировых кризисов как в прошлые годы, так и сегодня, навязываются Вашингтоном в его стремлении закрепить свою гегемонию, сопротивляясь крушению однополярного мира. США делают все для того, чтобы другие центры многополярного мира даже голову не смели поднять, а наша страна не просто посмела, а во всеуслышание заявила, что не будет играть по навязанным правилам. Россию пытались принудить отказаться от суверенитета, самосознания, культуры, независимой внешней и внутренней политики. С таким подходом согласиться мы не имеем права.

В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ. Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Однако история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства. Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств.

Американский и европейский военно-промышленный комплекс ликует, ведь благодаря кризису на Украине у него нет отбоя от заказов. Не удивительно, что в отличие от России, заинтересованной в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон, Запад настроен на ее затягивании хоть до последнего украинца. В мире почему-то до сих пор думают, что милитаристы и агрессоры обязательно носят мундиры. Но не надо обманываться англосаксонской респектабельностью. Никакой костюм с иголочки не замаскирует ненависть, злость и бесчеловечность.

«В отличие от России, заинтересованной в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон, Запад настроен на ее затягивании хоть до последнего украинца» Фото: скриншот видео МО РФ

Американцы привыкли ходить по выжженной земле. Еще начиная со Второй мировой войны целые города стирали с лица земли бомбардировками, в том числе ядерными. Заливали вьетнамские джунгли ядом, бомбили сербов радиоактивными боеприпасами, заживо сжигали иракцев белым фосфором, помогали террористам травить сирийцев хлором. Не думаю, что жизни украинцев волнуют США, не раз доказавших свою агрессивную античеловеческую сущность. Как показывает история, НАТО также никогда не был оборонительным союзом, а только наступательным.

Америка давно поделила весь мир на вассалов и врагов. В США с детства людям вбивают в голову, что Америка – это сияющий град на холме, а все остальное человечество лишь полигон для экспериментов и ресурсный придаток. Четыреста лет назад прибывшие из Англии переселенцы грабили и убивали индейцев, потому что считали их нецивилизованными дикарями. Сейчас все это заменили на демократизаторскую и правочеловеческую риторику и продолжают пиратство во всемирном масштабе. Американские элиты помнят, как США удалось стать сверхдержавой после двух мировых войн, а сейчас не хотят смириться с тем, что американская глобальная империя агонизирует.

Чем обернется украинский кризис для европейских стран, поддерживающих нацизм на Украине

Европу ждет глубокий для их стран экономический и политический кризис. Рост инфляции и снижение уровня жизни уже сказывается на кошельке и настроениях европейцев. Кроме того, масштабная миграция дополняет старые угрозы безопасности, как нелегальное распространение наркотиков и транснациональную преступность, новыми проблемами. Почти пять миллионов украинских мигрантов уже прибыло в Европу. В ближайшее время их число вырастет до десяти миллионов. Большинство приехавших на Запад украинцев считает, что европейцы должны их содержать и обеспечивать, а когда их заставляют работать, то начинают бунтовать.

Сбежавшие с Украины представители криминального сообщества постараются занять выгодные им ниши, поставить под контроль местные преступные группировки, что несомненно будет сопровождаться осложнением криминогенной обстановки в Европе. «Новое дыхание» получит и такой распространенный бизнес, как торговля детьми-сиротами, вывезенными с Украины для последующего незаконного усыновления в Европе. Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам.

«Европу ждет глубокий для их стран экономический и политический кризис. Рост инфляции и снижение уровня жизни уже сказывается на кошельке и настроениях европейцев» Фото: pixabay.com

Поток мигрантов с Украины начался задолго до 2022 года, а сейчас он напомнил Европе давно забытые болезни. Ведь только десятая часть беженцев с Украины вакцинирована против коронавирусной инфекции, вирусного гепатита, туберкулеза, краснухи и кори. Поскольку в этой бывшей процветающей республике Советского Союза практически полностью разрушена система санитарно-эпидемиологического контроля и первичного звена здравоохранения.

На фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис. Десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис. Политические институты, наднациональные объединения, экономика, культура, традиции могут уйти в прошлое. Европа еще локти будет кусать, а Америка освободится от своего главного геополитического страха – политического и экономического союза России и Европы.

Америка давно поделила весь мир на вассалов и врагов. Мы для них полигон для экспериментов. Европа уже сталкивается с активизацией официально запрещенных проявлений фашизма и неонацизма, так как вместе с мигрантами с Украины бегут от неизбежного уголовного преследования вскормленные бандеровцами преступники с неонацистскими взглядами. Это приведет к возрождению нацистских идей в Европе, к проявлениям, которые еще не так давно считались невозможными. Не исключен рост ультраправых настроений, подогретых десятками тысяч обученных и имеющих боевой опыт украинских радикалов, которые уже нашли общий язык с европейскими поклонниками Гитлера.

О целях специальной военной операции России на Украине

У специальной военной операции есть конкретные цели, от достижения которых зависит не просто благополучие, а жизни миллионов людей, спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида, который творят уже 8 лет украинские неонацисты. В свое время гитлеровский фашизм мечтал уничтожить все русское население, а сегодня его последователи по заветам Гитлера кощунственно пытаются сделать это руками славян. Россия не даст этому случиться.

Говоря о денацификации, наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ. Необходимость демилитаризации вызвана тем, что насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России, в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия.

У специальной военной операции есть конкретные цели, от достижения которых зависит не просто благополучие, а жизни миллионов людей, спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Россия в этой связи выбрала путь на всемерную защиту своего суверенитета, твердое отстаивание национальных интересов, культурной и духовной самобытности, традиционных ценностей и исторической памяти.

Наши духовно-нравственные ценности позволяют нам оставаться самим собой, быть честными перед нашими предками, сохранять личность, общество и государство. Европейцы, например, сделали другой выбор. Приняли так называемые либеральные ценности, хотя на самом деле это неолиберализм. Он пропагандирует приоритет частного над общественным, индивидуализм, подавляющий любовь к Отечеству, постепенное отмирание государства. Сейчас уже очевидно, что с подобной доктриной у Европы и европейской цивилизации нет будущего. Видимо, вновь будут повторять невыученные уроки.

Почему развязанная в отношении России санкционное война бьет в первую очередь по странам Запада?

Существующая мировая финансовая система строится исключительно на доверии, в том числе к США как эмитенту мировой резервной валюты. Еще полвека назад присутствовал фактор золота, но в 1971 году Штаты отвязали свою валюту от его котировок, что дало возможность осуществлять денежную эмиссию фактически бесконтрольно.

Пытаясь поддержать свою экономику в условиях постоянного предкризисного состояния, США активно накачивают свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. Результатом стали высокие темпы инфляции в Америке и в Европе. При этом внешний долг США превысил 30 триллионов долларов. А американцы почему-то обсуждают возможный дефолт России. Им самим пора дефолт объявлять. Для преодоления негативных последствий и нового обогащения США создают рукотворный глобальный кризис. То есть хотят свои проблемы решить за счет стран остального мира, кстати, в первую очередь Европы.

Со времен холодной войны многое изменилось. Тогда европейцы сопротивлялись Вашингтону более уверенно. Видимо, за счет того, что еще не ушли в прошлое старые поколения политиков-реалистов. В то время стена была в Берлине, а у нынешней европейской элиты стена в головах.

«Вашингтон и Брюссель не скрывают, что их санкции направлены как на материальное, так и на духовное обнищание россиян» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 1980-е годы в стремлении ослабить экономику СССР Штаты пытались запретить европейским компаниям покупать углеводороды у Москвы. Тогда Европа не пошла на поводу Вашингтона. Своим же компаниям США запрещали продавать СССР технологии для прибрежного бурения, в результате чего пострадали десятки американских и японских фирм. Для задержки строительства Советским Союзом газопровода в Европу Вашингтон использовал дезинформацию. Ничего не напоминает?

Вашингтон и Брюссель не скрывают, что их санкции направлены как на материальное, так и на духовное обнищание россиян. Развалить наше образование, навязав нам так называемые прогрессивные модели обучения – это для западников столь же стратегическая задача, как, например, приближение НАТО к нашим границам.

На самом деле там ничего прогрессивного нет. В США, например, многие уже заявляют, что на уроках математики надо петь и плясать, потому что решение задач и уравнений кого-то угнетает и дискриминирует. Нам такого «прогресса» не нужно. Сложившаяся ситуация доказывает необходимость отстаивания традиционных российских духовно-нравственных ценностей, реформирования системы образования и просвещения с возвращением исторически оправдавших себя преимуществ отечественной школы. Я и в настоящее время убежден в том, что советская школа образования исторически была самой передовой и прогрессивной в мире, и движение вперед должно осуществляться с учетом этого.

Что нужно сделать для повышения устойчивости экономики и финансовой системы России?

Для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару. Сейчас эксперты прорабатывают предложенный научным сообществом проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы. В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности.

Мы не против рыночной экономики и участия в мировых производственных цепочках, но отчетливо сознаем, что Запад позволяет другим странам быть его партнером только тогда, когда ему это выгодно. Поэтому важнейшим условием обеспечения экономической безопасности России является опора на внутренний потенциал страны, структурная перестройка национальной экономики на современной технологической основе.

Если бы вовремя исполнялись все поручения главы государства в области импортозамещения, то мы бы смогли избежать многих проблем, с которыми сегодня столкнулась российская экономика. Приведу пример. Созданию завода в Санкт-Петербурге по производству высококачественного инсулина противодействовал целый ряд структур. Сегодня это серьезное предприятие, выпуск лекарственных средств на котором полностью не зависит от импорта, за исключением упаковки. Однако и ее надо выпускать самим, об этом нам говорят, например, производители продуктов питания. Конечно, нельзя закрывать глаза и на существенные достижения. Значительных успехов в импортозамещении достигли предприятия корпорации «Ростех», прежде всего выпускающие продукцию ОПК.

Другой пример. Благодаря разработанной Советом безопасности Доктрине продовольственной безопасности удалось провести точные расчеты и повысить самообеспеченность нашей страны основными видами продовольствия. Это очень серьезное достижение, которого нашей стране полностью не удавалось добиться на протяжении всего XX века. Поэтому все попытки западников переложить на Россию ответственность за спровоцированный ими же глобальный продовольственный кризис заведомо обречены на провал.

«Благодаря разработанной Советом безопасности Доктрине продовольственной безопасности удалось провести точные расчеты и повысить самообеспеченность нашей страны основными видами продовольствия» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

России предстоит расширить номенклатуру отечественной высокотехнологичной продукции. Важно скорейшее продвижение отечественных разработок в производство. Отдельное внимание уделим качественным изменениям в подборе научных кадров и оценке эффективности их деятельности. Российская наука должна стать ведущей производительной силой, одним из локомотивов развития нашей страны.

Уверен, мы решим все проблемы, возникшие в результате санкционных ограничений. Сегодня Россия с европейского рынка переориентируется на африканский, азиатский и латиноамериканский рынки. Первоочередное внимание придаем ЕАЭС, значение которого в нынешних условиях многократно возрастает. Наращиваем сотрудничество со странами БРИКС и ШОС, которые объединяют около трех с половиной миллиардов жителей планеты.

Я искренне убежден в том, что мы не можем успешно развиваться без четкого понимания всем обществом наших национальных целей и задач, всей глубины нашей духовной и исторической самобытности. Поэтому каждый житель нашей страны, каждый россиянин с самого детства должен знать и понимать, во имя чего мы все как единый народ живем и работаем, к чему стремимся.

Запад же продолжает действовать в русле антигуманной доктрины «золотого миллиарда», предполагающей значительное сокращение населения планеты различными способами. Для этого Запад подло создал империю лжи, предполагающую унижение и уничтожение России и других неугодных государств. Плюют нам в глаза, а утверждают, что это божья роса.

С полным текстом интервью Николая Патрушева можно ознакомиться на сайте «Российской газеты»