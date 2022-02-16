Путин заявил, что сотрудничество с Бразилией успешно развивается

Сотрудничество России и Бразилии успешно развивается в различных областях, заявил президент РФ Владимир Путин в совместном заявлении глав двух государств, опубликованном на сайте Кремля.

«С удовлетворением отмечаем успешное расширение двусторонней промышленной кооперации. И хотел бы выделить проекты, реализуемые с участием российской корпорации «Силовые машины» по модернизации бразильской гидроэнергетики, а также налаженные компаниями «Северсталь» и «АВИСМА» поставки компонентов для высокотехнологичных отраслей экономики Бразилии», – сказал российский лидер.

Путин также отметил, что «Росат» успешно экспортирует топливо для бразильских АЭС и радиоизотопы для медицинских целей и российская кооперация готова размещать на территории Бразилии новые энергоблоки, включая атомные станции малой мощности «в наземном, и в плавучем исполнении».

Также, по словам главы российского государства, успешно развивается и сотрудничество в химической промышленности, на производстве экологически чистых минеральных удобрений.

Кроме того, «Роскосмос» и Бразильское космическое агентство совместно реализуют Соглашение о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС.

В заключении, Президент РФ рассказал о динамичном развитии российско-бразильское сотрудничества в медицине и фармацевтике.

«Наши компании «ХимРар» и «БИОКАД» активно продвигают на бразильском рынке лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией и онкологическими заболеваниями. При поддержке Российского фонда прямых инвестиций ведётся работа по локализации производства в Бразилии вакцины «Спутник V», – подчеркнул он.

16 февраля бразильский лидер Жаир Болсонару, впервые с момента вступления в должность в 2018 году, посетил Россию.

Он выразил благодарность Путину за теплый прием, оказанный российской стороной во время его визита в Москву и пригласил российского президента приехать в Бразилию.