Путин принял приглашение Болсонару посетить Бразилию с визитом

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение бразильского лидера Жаира Болсонару посетить с официальным визитом Бразилию. Их совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что точные даты поездки будут позже согласованы.

Бразильский коллега выразил благодарность Путину за теплый прием, оказанный российской стороной во время его визита в Москву.

«Президент Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил Президента Путина в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам», – сказано в сообщении.

Напомним, это первое посещение России с момента вступления Болсонару в должность Президента Бразилии в 2018 году.

Отмечается, что в ближайшее время планируется провести заседание Российско-бразильской комиссии на высоком уровне под руководством Председателя Правительства России Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии.

«С хорошей отдачей работают российско-бразильский и бразильско-российский советы предпринимателей, которые приурочили к нынешнему визиту Президента Бразилии серию встреч представителей деловых кругов двух стран, а сегодня вечером господин Болсонару пообщается с бизнесменами, входящими в актив этих советов», – отметил Путин в совместном заявлении.