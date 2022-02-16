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Политика
16 февраля 2022  09:16

Президент Бразилии возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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Президент Бразилии Жаир Болсонару возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Бразильский лидер прибыл с первым за время избрания визитом в Россию накануне, сообщает РИА Новости.

Планируется, что сегодня гость проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят такие вопросы, как укрепление стратегического партнерства, сотрудничество в различных сферах: экономике, культуре и науке. Также президенты затронут актуальные международные темы.

Помимо переговоров с главой государства, Болсонару примет участие во встречах с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и бразильскими бизнесменами.

#Бразилия #могила неизвестного солдата #переговоры
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