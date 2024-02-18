Путин заявил, что Россия всегда стремилась завершить украинский конфликт мирно

Россия готова к диалогу по украинскому вопросу, но Запад и Украина сами не хотят мирно урегулировать конфликт. Об этом Президент Владимир Путин сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

Глава государства отметил, что Москва до последнего рассчитывала на порядочность партнеров, на то, что договоренности, достигнутые в Минске, в конечном счете будут исполняться всеми.

«Мы ж только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер Германии и бывший Президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять эти соглашения. Но мы же об этом не знали, мы старались их реализовать», — подчеркнул Путин.

Он напомнил также о том, что нынешнее руководство Украины всячески отказывается от шагов по мирному урегулированию вопроса.

«Действующее руководство Украины объявило устами первого лица, что ему ничего не нравится из этих Минских соглашений, из его команды министр иностранных дел, Совет безопасности сказали, что не будем выполнять ничего. Стало ясно, что все бесполезно. А война-то идет, люди-то гибнут. Естественно, в этой ситуации к России, как к гаранту соблюдения Минских соглашений, обратились люди с Донбасса, вот и все — мы от мирных инструментов перешли к инструментам военного характера. Но и тогда, мы стремились завершить этот конфликт мирным путем и в Стамбуле договорились о параметрах этого возможного мирного соглашения. Господин Арахамия правильно сказал, если бы не позиция Запада, транслированная бывшим Премьером Борисом Джонсоном, война прекратилась бы полтора года назад. Но они этого не захотели. Не знаю, хотят ли сегодня? Пожалуйста, я ж сказал: „Мы готовы к диалогу“», — заключил Президент.

В конце 2022 года в интервью немецкому изданию Zeit бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «всем было ясно», что конфликт просто заморожен и проблема не решена, «но именно это дало Украине бесценное время» на наращивание военного потенциала. Позднее экс-лидер Франции Франсуа Олланд подтвердил эту позицию в интервью украинскому изданию Kyiv Independent. В документальном фильме «Путин против Запада» телеканала BBC экс-президент Украины Петр Порошенко также заявил, что минские соглашения позволили провести реформу ВСУ и сформировать международную коалицию против России.