Путин заявил, что Россия придерживается миролюбивой внешней политики

Россия проводит очень миролюбивую внешнюю политику, но в долгосрочной и отдаленной перспективе имеет полное право на защиту своей безопасности, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер назвал вопрос о возможности нападения России на Украину «крайне провокацонным».

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника — президента США господина Байдена», — сказал Путин во время совместной пресс-конференции с премьером Греции.

Напомним, президенты России и США пообщались по видеосвязи 7 декабря. Их переговоры продлились два часа.

Ранее выступая на форуме «Россия зовет!» Путин обратил внимание на то, что слухи о введении российских войск на Украину распространялись еще в 2020 году, но этого так и не произошло.