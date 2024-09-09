Путин заявил, что именно благодаря Маслякову КВН стал так популярен

Президент России Владимир Путин заявил, что именно благодаря телеведущему Александру Маслякову КВН заслужил популярность в народе, объединил молодых людей и в итоге стал уникальным явлением в отечественной культуре. Об этом глава государства написал в телеграмме-соболезновании в связи со смертью «звезды юмора».

Российский лидер также назвал Маслякова настоящим профессионалом и человеком, который олицетворяет российское телевидение. Путин подчеркнул, что у звезды КВН – многогранный талант. Он был одним из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, определяющих облик ТВ.

«Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества», – уверен Путин.

Напомним, юморист умер 8 сентября на 83-м году жизни. Как сообщили в телеграм-канале Клуба веселых и находчивых, Масляков навсегда останется легендой КВН. Отметим, что популярный артист вел эту программу с 1964 года.

За вклад в развитие телевидения ему вручали несколько наград. Например, Масляков – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Недавно стало известно, где похоронят Александра Маслякова.