news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 9 сентября 2024 12:23

Стало известно, где похоронят Александра Маслякова

Скопировать ссылку

Ведущего Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, пишет ТАСС.

Напомним, заслуженного деятеля искусств не стало 8 сентября на 83-м году жизни. Как сообщили в телеграм-канале Клуба веселых и находчивых, Масляков навсегда останется легендой КВН. Отметим, что популярный артист вел эту программу с 1964 года.

За вклад в развитие телевидения ему вручали несколько наград. Например, Масляков – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

фото: телеграм-канал КВН

#смерть #похороны #КВН
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100