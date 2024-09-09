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Стало известно, где похоронят Александра Маслякова
Ведущего Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, пишет ТАСС.
Напомним, заслуженного деятеля искусств не стало 8 сентября на 83-м году жизни. Как сообщили в телеграм-канале Клуба веселых и находчивых, Масляков навсегда останется легендой КВН. Отметим, что популярный артист вел эту программу с 1964 года.
За вклад в развитие телевидения ему вручали несколько наград. Например, Масляков – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
фото: телеграм-канал КВН
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