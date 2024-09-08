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Умер Александр Масляков
На 83-м году скончался советский и российский ведущий, заслуженный деятель искусств РФ Александр Масляков. Об этом сообщается в телеграм-канале Клуба веселых и находчивых.
«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу „КВН“, став символом юмора и сатиры в России и за её пределами», — отмечается в сообщении.
Кроме КВН, в разные годы Масляков вел передачи «Алло, мы ищем таланты», «Песня годы», «Спринт для всех», «Весёлые ребята», «12 этаж» и ряд других.
За вклад в развитие телевидения он отмечен множеством наград, в том числе был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
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