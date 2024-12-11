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Общество 11 декабря 2024 19:38

Путин заявил, что ИИ должен не заменять учителей, а дополнить их деятельность

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Искусственный интеллект (ИИ) должен не заменить деятельность учителей, а дополнить ее. Так считает Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос спикера международной конференции AI Journey.

«Вы сказали, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, он должен их дополнять. Здесь полностью с этим согласен», - разделил мнение спикера российский лидер, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава государства допустил, что в определённый момент времени может наступить момент, когда «грань сотрется».

«Но сегодня все основные задачи, в том числе для искусственного интеллекта, все-таки делает человек, учитель. И пожалуй, только учитель может заинтересовать ученика, особенно молодого человека, в получении каких-то знаний вообще», - подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер назвал топ «умных городов» России по внедрению искусственного интеллекта. Также Путину показали умное кольцо и камеру Сбера, которые помогут врачам и пациентам.

#Владимир Путин #учителя #искусственный интеллект
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