Путину показали умное кольцо и камеру, которые помогут врачам и пациентам

Президенту России Владимиру Путину показали умные устройства, которые производит Сбер. Выставку российский лидер посетил в кулуарах международной конференции AI Journey. Видео с мероприятия показала пресс-служба Кремля.

Среди устройств было умное кольцо. Оно позволяет дистанционно собирать биометрические параметры человека и интерпретировать их с помощью нейросети GigaChat.

По словам сотрудников, все собранные данные отправляют в платформу «Сбер. Здоровье», затем искусственный интеллект все это анализирует, давая специалистам возможность быстро и своевременно оказать помощь пациенту.

Также глава Сбера Герман Греф показал Путину «умную камеру», которая может определить заболевания кожи, уха, горла или носа.

Еще одно устройство – система удаленного мониторинга. Как рассказал Путину Греф, благодаря этому устройству человеку не придется ходить к врачу. Он сможет просто приложить это устройство к телу, а все сигналы тут же передаются врачу, который принимает пациента по видеосвязи. По результатам доктор выносит заключение о состоянии человека.

Как рассказал сотрудник компании, такие устройства особенно помогут жителям дальних регионов, где врач не всегда может быстро приехать.