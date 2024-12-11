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Экономика 11 декабря 2024 19:22

Путин заявил, что Казань попала в топ «умных городов» России по внедрению ИИ

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Путин заявил, что Казань попала в топ «умных городов» России по внедрению ИИ
Фото: © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал Казань одним из «умных городов», где внедряют искусственный интеллект (ИИ). Рейтинг российский лидер озвучил на международной конференции AI Journey.

На первые три места данного топа, по словам Путина, попали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Причем столица РФ была в лидерах и в 2023-м.

«У нас тоже соответствующие рейтинги здесь национальные внедряются. Москва занимает, безусловно, первое место, потом идет и Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Казань, Пермь», - цитирует Путина ТАСС.

Президент добавил, что в России внедряют все возможности ИИ, а потом отслеживают и дают оценку достижениям в этой сфере. На сегодняшний день, по словам Путина, искусственный интеллект применяют почти во всех областях жизни: от ЖКХ до здравоохранения. И такое «движение вперед» продолжится.

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#Владимир Путин #искусственный интеллект #Казань #топ
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