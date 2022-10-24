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Официальная хроника
24 октября 2022  15:34

Путин завтра проведет первое заседание координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ

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Президент России Владимир Путин 25 октября проведет первое заседание нового координационного совета при Кабмине, обеспечивающего потребности Вооруженных сил РФ и специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Новая структура была создана 21 октября указом. Ее возглавил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее глава Кабмина призвал руководителей регионов четко решать вопросы с обеспечением потребностей мобилизуемых на службу в Вооруженные силы РФ из запаса.

 

#Владимир Путин #спецоперация на Украине #кабмин
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