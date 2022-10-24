Путин завтра проведет первое заседание координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ
Президент России Владимир Путин 25 октября проведет первое заседание нового координационного совета при Кабмине, обеспечивающего потребности Вооруженных сил РФ и специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Новая структура была создана 21 октября указом. Ее возглавил Премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее глава Кабмина призвал руководителей регионов четко решать вопросы с обеспечением потребностей мобилизуемых на службу в Вооруженные силы РФ из запаса.